Krypto-Börsen: Österreichische Forscher entwickeln neue Methode zur Bewertung

Der Amerikaner Sam Bankman-Fried, Gründer der Kryptowährungsbörse FTX exchange und des Investmentfonds Alameda Research, galt lange Zeit als der beliebteste Milliardär der Welt. Als Altruist, der sein binnen weniger Jahre mit dem Handel von Krypto-Assets geschaffenes Vermögen gerne und großzügig teilte und für karitative Zwecke einsetzte.

Bis es im November 2022 zum großen Knall kam. Das im Steuerparadies der Bahamas ansässige Unternehmen kollabierte, als sich Berichte, in denen die Solvenz des Unternehmens infrage gestellt wurde, auftauchten und Anleger in großem Stil begannen, ihre Assets von FTX abzuziehen.

Binnen weniger Tage schlitterte FTX in die Insolvenz. Und es stellte sich heraus, dass Sam Bankman-Fried alles andere als das Darling war, das er zu sein vorgab. Am 2. November 2023 wurde Bankman-Fried in allen sieben Anklagepunkten für schuldig befunden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er Kundengelder in Milliardenhöhe veruntreut und verspielt hatte. Bankman-Fried soll unter anderem rund 14 Milliarden US-Dollar an von FTX Alameda Research abgezweigt haben. Er soll außerdem Milliarden an Kundengeldern aus reiner Gier veruntreut haben, um zu spekulieren und seinen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren.

Das Urteil soll im Märt 2024 verkündet werden. Über das Strafmaß darf noch spekuliert werden. Dem Ex-Milliardär könnte eine über 100 Jahre lange Haftstrafe - ohne Aussicht auf Bewährung - drohen.