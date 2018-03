In den USA zieht der Absatz von Einfamilienhäusern leicht an. Die Zahl der verkauften Neubauten stieg im Februar zum Vormonat um 2,0 Prozent auf eine Jahresrate von 512.000 Einheiten, wie das Handelsministerium am Mittwoch mitteilte.

Die Daten fielen damit etwas höher aus als von Finanzmarktexperten erwartet. Sie hatten eine Zahl von 510.000 auf dem Zettel. Allerdings beschränkte sich der Zuwachs auf den Westen der USA, während die übrigen drei Großregionen ein Minus verzeichneten. Einfamilienhäuser machen derzeit etwas mehr als neun Prozent des Wohnungsmarktes in den Vereinigten Staaten aus.