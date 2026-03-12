Götze: „Unser Insolvenzsystem sollten wir nicht leichtfertig opfern“

Karl-Heinz Götze :

Europa hat sehr unterschiedliche Insolvenzsysteme, und die EU wollte einen Mindeststandard schaffen: Unternehmer sollen spätestens nach drei Jahren eine zweite Chance bekommen. Österreich liegt bereits darunter. Hier können sich Unternehmer in vielen Fällen schon nach zwei Jahren entschulden. Die Empfehlung, auch Privatpersonen eine dreijährige Entschuldung zu ermöglichen, richtet sich vor allem an Länder, die bislang gar keine Privatinsolvenz haben oder wo Verfahren sehr lange dauern. Bei uns wurde die Verkürzung auf drei Jahre während der Pandemie befristet eingeführt – aus Sorge vor einer Privatinsolvenz-Welle. Eingetreten ist diese bis heute nicht.