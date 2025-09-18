Mehr Firmeninsolvenzen in Österreich

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist in Österreich in den ersten drei Quartalen 2025 weiter gestiegen. Der Gläubigerschutzverband KSV1870 schätzt, dass 5.110 Betriebe Insolvenz anmelden mussten. Das sind in etwa 19 Pleiten pro Tag und 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr. „Neben dem insgesamt hohen Kostenniveau hat auch die vielerorts maximal durchschnittliche Auftragslage und damit einhergehend fehlende Umsätze zu einem Anstieg der Insolvenzen geführt“, sagt Karl-Heinz Götze, Insolvenzleiter beim KSV1870.

Obwohl mehr Unternehmen Insolvenz anmeldeten, ging es insgesamt um weniger Geld. Im Vergleich zum Vorjahr sind die vorläufigen Passiva um 58,3 Prozent auf zirka 6,4 Milliarden Euro gesunken. Der Grund: Bis jetzt gab es 2025 noch keine Insolvenz in Milliardenhöhe. Als letztes Jahr die Signa Gruppe von René Benko insolvent ging, standen Milliardensummen auf dem Spiel.

Besorgniserregend ist laut dem KSV1870 aber, dass immer mehr Insolvenzfälle mangels Kostendeckung nicht eröffnet werden. In diesen Fällen wurde mit der Insolvenzanmeldung häufig zu lange gewartet, wodurch auch die letzten Geldreserven verbraucht wurden. Die Zahl der nichteröffneten Firmenpleiten ist um 8,4 Prozent gestiegen.