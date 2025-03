Bonität als informationelle Selbstbestimmung

Gerhard Wagner :

Das ist kein Thema von Gefälligkeitsgutachten. Eine Auskunft vom KSV1870 sagt, was Sache ist und nicht, was jemand gerne hören möchte. Der Weg zum Bonitätslabel ist daher ein sehr fruchtbringender Dialog mit den Unternehmern, wo es auch manchmal dazu kommt, dass ein Unternehmen ein Bonitätslabel mit einem Rating bekommt, das nicht so gut ist, wie es sich das eigentlich wünscht. Aber gleichzeitig versetzt es das Unternehmen in die Lage, sich einen sehr neutralen Blick auf die eigene Firma zu verschaffen und der Wahrheit ins Auge zu blicken.