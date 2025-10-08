Hälfte der Unternehmen ist unzufrieden mit Geschäftslage

Österreichweit bewerten 47 Prozent der Unternehmen ihre Geschäftslage als „sehr gut“ oder „gut“. Im Handel und in der Industrie zeigt sich nach einem Frühjahrstief im März wieder eine leichte Aufwärtsbewegung. Trotz dieses Anstiegs liegt die Stimmung weiterhin unter dem Vorkrisenniveau von 2020, als noch 63 Prozent der Betriebe ihre Lage positiv einschätzten.

Am besten ist die Stimmung derzeit in der Steiermark, gefolgt von Niederösterreich und Tirol. „Das von der KSV1870 angestrebte Ziel, das auch von der Gesellschaft und der Bundesregierung verfolgt werden sollte, liegt bei 60 Prozent“, sagt Ricardo-José Vybiral, CEO der KSV1870 Holding AG, um dann anschließend festzuhalten: „Davon ist man noch weit entfernt.“ Besonders deutlich zeigt sich die Zurückhaltung in Kärnten: Nur 16 Prozent der befragten Unternehmen bewerten ihre Lage dort als „sehr gut“ oder „gut“.

Ein Drittel der Unternehmen rechnet 2025 mit einem Umsatzplus – vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Verkehrssektor. 28 Prozent der Betriebe erwarten hingegen rückläufige Umsätze, insbesondere im Handel und in der Warenproduktion.

54 Prozent der Unternehmen gehen davon aus, 2025 mit Gewinn abzuschließen. Ein Viertel rechnet mit einer „schwarzen Null“, also einem ausgeglichenen Ergebnis. 11 Prozent erwarten sogar einen Jahresverlust. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Zahl der Firmeninsolvenzen wider, die laut Vybiral heuer auf rund 7.000 steigen dürfte.