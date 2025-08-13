KSV1870: Jeder zweite Betrieb klagt über Arbeitskräftemangel

Die Arbeitslosigkeit in Österreich steigt, gleichzeitig klagt jeder zweite Betrieb über einen Arbeitskräftemangel. Die häufigsten Folgen des Arbeitskräftemangels seien steigende Kosten zur Mitarbeiter-Bindung, hohe Zusatzbelastungen für Mitarbeiter und Umsatzeinbußen zeigt die Austrian-Business-Check-Umfrage des KSV1870. Besonders betroffen seien Gastro und Hotels.

Dennoch würden rund 70 Prozent der befragten Betriebe aus Kostengründen offene Stellen nicht vollständig nachbesetzen. „Es ist nun einmal die Realität, dass der Hebel bei den Personalkosten vielfach am größten ist, um Kosten zu senken. Langfristig drückt diese Strategie aber auf die Wettbewerbsfähigkeit“, warnt Ricardo-José Vybiral, Chef der KSV1870 Holding. Er verweist auf die Umfrage (Sample: 1.100 Firmen): „Obwohl der Personalmangel offensichtlich ist, haben lediglich 18 Prozent der Unternehmen geplant, ihre Mitarbeiterzahl im laufenden Jahr zu erhöhen.“