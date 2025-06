Stimmung der Unternehmer auf Tiefststand

Österreichs Unternehmen stehen vor dem Abgrund. Die Zahl der Firmenpleiten befindet sich auf einem erschreckend hohen Niveau. Und eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. Laut aktueller KSV1870-Hochrechnung mussten im ersten Halbjahr 2025 in Österreich 3.500 Unternehmen Insolvenz anmelden. Um sechs Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Um die Dramatik der Lage zu verdeutlichen: Im Schnitt melden 19 Unternehmen pro Tag Konkurs an. Am schlimmsten ist die Lage im Handel, in der Bauwirtschaft und im Sektor Gastronomie und Hotellerie. Hier gibt es die meisten Pleiten. Diese Branchen sind für knapp die Hälfte aller Unternehmensinsolvenzen verantwortlich.

Betrachtet man die Summe der vorläufigen Passiva, sieht man ein trügerisches Bild: Trotz steigender Insolvenzzahlen ist sie im ersten Halbjahr 2025 um fast 57 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro gesunken. Der Grund ist klar. Es hat deutlich weniger Großinsolvenzen mit Passiva von jeweils über 500 Millionen Euro gegeben. Die Signa-Großpleite im vergangenen Jahr hat die Statistik verzerrt. Die Lage bleibt dramatisch. Auf Basis aktueller Entwicklungen erwartet der KSV1870 bis zum Jahresende rund 7.000 Unternehmensinsolvenzen.