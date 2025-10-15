Robert Staubmann :

Viele KMU müssen sich erst grundsätzlich mit dem Thema befassen und verstehen, dass sie betroffen sind. Dann gilt es, ein realistisches Selbstbild zu entwickeln: Wo stehe ich derzeit, und wie groß ist die Lücke zu den Anforderungen? Oft kann niemand klar beantworten, wer im Unternehmen überhaupt für Cybersecurity zuständig ist. Daraus ergeben sich viele Folgefragen. Das Zusammentragen der notwendigen Informationen ist im Regelfall keine Herkulesaufgabe, dennoch dauert es zumeist etwas länger als ein paar Minuten. Deshalb sollte der Prozess lieber heute als morgen gestartet werden. Umso früher Klarheit über das jeweilige Risikopotenzial herrscht, desto eher ist man für den Ernstfall auch gerüstet.