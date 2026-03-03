NIS-2: Was Unternehmen jetzt wissen müssen

Das CyberRisk Rating ist ein standardisiertes Verfahren zur Bewertung der Cyber-Resilienz von Unternehmen. Entwickelt wurde es von der KSV1870 Nimbusec GmbH auf Basis des Cyber-Risk-Schemas des Kompetenzzentrums Sicheres Österreich.

Kern des Modells sind 25 zentrale Fragen, die von einem Board mit Vertretern kritischer Infrastrukturen erarbeitet wurden und öffentlich einsehbar sind. Unternehmen können sich gezielt auf diese Anforderungen vorbereiten. Die Angaben werden anschließend von unabhängigen Experten überprüft und validiert.

Am Ende steht eine strukturierte Einschätzung der Cyber-Resilienz – etwa, ob ein Lieferant als robust oder als risikobehaftet einzustufen ist. Welche Konsequenzen daraus gezogen werden, entscheidet das jeweilige kritische Unternehmen selbst.

Für kleine und mittlere Unternehmen bietet das Rating einen niederschwelligen Einstieg in formalisierte Sicherheitsstandards. Es ist weniger aufwendig und kostengünstiger als eine ISO-Zertifizierung, setzt aber dennoch klare Mindestanforderungen.

Näheres zum CyberRisk Rating lesen Sie im Interview mit Robert Staubmann, Geschäftsführer der KSV1870 Nimbusec GmbH.