ORF-Chef Weißmann: „Wir haben nichts zu verschenken“

Roland Weißmann :

Ihr Befund stimmt. Wir diskutieren seit Jahren Strategien. Klar ist: Wenn wir von allen finanziert werden, müssen wir auch Programme für alle anbieten. Wir messen regelmäßig Akzeptanz und Relevanz und haben neue Formate entwickelt, in denen das Publikum zu Wort kommt. Es muss nicht jeder den ORF lieben, aber jeder soll zum Urteil kommen, dass unsere Berichterstattung Hand und Fuß hat. Ja, wir haben mit der Haushaltsabgabe ein Privileg, aber wir haben auch als einziges Medienunternehmen einen sehr umfangreichen gesetzlichen Auftrag. Gerade in Zeiten von Fake News sind öffentlich-rechtliche Sender ein gesellschaftlicher Kitt.