Trend Logo
Abo

ORF-Chef Weißmann: „Wir haben nichts zu verschenken“

Subressort
Unternehmen
Aktualisiert
Lesezeit
10 min
Artikelbild
 © ORF/Thomas Ramstorfer

©ORF/Thomas Ramstorfer
  1. home
  2. Aktuell
  3. Unternehmen

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann über ein Jahr voller spektakulärer TV-Großereignisse – inmitten politisch und wirtschaftlich höchst angespannter Zeiten. Und über die ORF-Wahl im August.

von

trend

Olympische Winterspiele, ESC, Fußball-WM – 2026 steht Außerordentliches auf dem Programm. Ist der ORF als Stimmungsaufheller in einem depressiven Umfeld nächstes Jahr geforderter denn je?

Roland Weißmann

Wenn wir dazu beitragen können, die Stimmung im Land zu heben, freut mich das. Genauso wie es mich freut, dass uns die Menschen nutzen. Wir haben tatsächlich die besten Quoten seit vielen Jahren. Und ja, mit den drei von Ihnen genannten Events haben wir fürs kommende Jahr einiges im Köcher.

trend

Das wird aber sicher nicht ganz billig. Wie geht sich das mit dem rigiden Sparkurs des Unternehmens aus?

Roland Weißmann

Der ORF hat zwei große Sparpakete zu absolvieren. Das erste endet nächstes Jahr und bringt rund 325 Millionen Euro an Einsparungen. Zwischen 2027 und 2029 müssen weitere 140 Millionen folgen. Das liegt daran, dass die Haushaltsabgabe nicht valorisiert wird. Mein Credo lautet: nicht mehr Geld ausgeben, als man hat. Im Idealfall merkt das Publikum gar nicht, dass gespart wird. Aber für den ORF ist das eine immense Anstrengung, das muss man auch ganz klar sagen.

trend

Wie viel wird die Austragung des Song Contests kosten?

Roland Weißmann

Derzeit sind 16 Millionen Euro Nettokosten budgetiert. Es wird sparsam, aber spektakulär. Es ist der 70. Song Contest, und wir sehen uns in besonderer Verantwortung diesem Jubiläum gegenüber. „United by Music“ ist Motto.

trend

Der ESC scheint aktuell ein politisches Minenfeld. Wie schafft man als Veranstalter den Spagat -zwischen Haltung und Diplomatie?

Roland Weißmann

Indem man den Fokus bewahrt. Man muss viel kommunizieren und erklären. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass Kan, der unabhängige öffentlich-rechtliche Sender Israels, als unverzichtbare Stimme der israelischen -Demokratie teilnimmt. Faktum ist: Einige Länder haben angekündigt, nicht anzutreten, wenn Israel dabei ist. Das finde ich persönlich traurig, ist aber in einer Demokratie zu akzeptieren.

trend

Ihr Mitarbeiter Martin Thür hat kürzlich auf Bluesky geschrieben, der ORF fahre das härteste Sparprogramm unter den öffentlichen Unternehmen – trotz höherer Durchschnittsgehälter anderswo. Stimmt das?

Roland Weißmann

Ich bin für den ORF verantwortlich und auch dafür, dass wir nun den vierten Lohnabschluss in Folge unter der Inflationsrate abgeschlossen haben. Das war leider notwendig. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihren Teil zum Sparpaket beitragen. Wie es in anderen öffentlichen Unternehmen aussieht, liegt nicht in meinem Aufgabenbereich. Meine Aufgabe ist es, den ORF programmlich und wirtschaftlich auf Kurs zu halten.

trend

Erwarten Sie, dass die ORF-Länderstudio-Struktur wieder in Diskussion kommt? Braucht jedes Bundesland ein eigenes Studio?

Roland Weißmann

Österreich ist ein föderales Land mit neun sehr unterschiedlichen Regionen. Der ORF ist die mediale Plattform für diese Vielfalt. „Bundesland heute“ und die Regionalradios sind höchst erfolgreich und werden vom Publikum sehr geschätzt. In einer digitalisierten Welt ist Regionalität ein Asset, das man sich nicht nehmen lassen sollte. Die Landesstudios schaffen Identität. 

trend

Öffentlich-rechtliche Sender stehen europaweit unter Legitimationsdruck. Wie hält der ORF dagegen?

Roland Weißmann

Ihr Befund stimmt. Wir diskutieren seit Jahren Strategien. Klar ist: Wenn wir von allen finanziert werden, müssen wir auch Programme für alle anbieten. Wir messen regelmäßig Akzeptanz und Relevanz und haben neue Formate entwickelt, in denen das Publikum zu Wort kommt. Es muss nicht jeder den ORF lieben, aber jeder soll zum Urteil kommen, dass unsere Berichterstattung Hand und Fuß hat. Ja, wir haben mit der Haushaltsabgabe ein Privileg, aber wir haben auch als einziges Medienunternehmen einen sehr umfangreichen gesetzlichen Auftrag. Gerade in Zeiten von Fake News sind öffentlich-rechtliche Sender ein gesellschaftlicher Kitt.

trend

Und man teilt sich mit privaten Mitbewerbern einen kleiner werdenden Werbekuchen …

Roland Weißmann

Österreich ist ein sehr kleiner Medienstandort. Mittlerweile haben alle verstanden, dass der eigentliche Gegner Google, Meta & Co. heißt, denn dorthin wandern die Werbeetats. Um den Standort zu erhalten, muss man kooperieren. Wir tun das etwa mit VÖZ und VÖP bereits intensiv.

trend

Soll die Politik ein Kooperationsgebot wie in Deutschland formulieren?

Roland Weißmann

Ich halte es prinzipiell für gescheiter, wenn Dinge freiwillig passieren. Ich verweise daher auf Projekte wie das 4Gamechangers Festival, das wir gemeinsam mit Puls 4 umgesetzt haben, oder auf Rechteteilungen bei Sportevents, um nur zwei Beispiele zu nennen. In den letzten vier Jahren ist da enorm viel an Kooperationswillen gezeigt worden. 

trend

Bleibt der ORF Teil des Superstreamers Joyn? Es heißt, ein Ausstieg sei nah.

Roland Weißmann

Wir evaluieren das gerade. Klar ist: Wir haben nichts zu verschenken. Gleichzeitig wollen wir ORF-Inhalte über viele Wege unserem Publikum zur Verfügung stellen. Joyn profitierte von ORF-Inhalten und die über Joyn erzielten Reichweiten werden dem ORF zugerechnet.

trend

Stimmt es, dass ein Viertel der ORF-Streamingnutzung von Joyn generiert wird?

Roland Weißmann

Die ORF-Programme sind die meistgesehenen in Österreich, im linearen TV wie im Stream, und werden auch auf Joyn stark nachgefragt. Aber wie gesagt: Wir evaluieren und entscheiden im Laufe des nächsten Jahres, wie es weitergeht.

trend

Was erwarten Sie sich von der ProSiebenSat.1-Puls-4-Gruppe - unter den neuen italienischen Eigentümern?

Roland Weißmann

Eine Frage, die mich tatsächlich beschäftigt. Ich hoffe sehr, dass wir weiterhin mehrere Anbieter in Österreich haben werden.

trend

Sie wurden von der APA-Comm kürzlich als präsentester CEO des Landes ermittelt. Wollen Sie nächstes Jahr diesen Titel verteidigen?

Roland Weißmann

Es ist wichtig, dass man als Generaldirektor des größten Mediums im Land präsent ist. Die Auszeichnung gilt daher dem Unternehmen, nicht mir privat. Angenehm ist es nicht immer – aber wichtig und Teil des Jobs.

trend

Stichwort Titelverteidigung: Treten Sie 2026 für eine zweite Amtszeit an?

Roland Weißmann

Schauen wir. Es ist noch Zeit.

trend

Sie könnten es dem Publikum jetzt schon mitgeben – als Gedankenanstoß über Weihnachten …

Roland Weißmann

Ein Frühstart ist ein Fehlstart. Die Amtsdauer beträgt fünf Jahre, vier Fünftel habe ich bald hinter mir und im letzten Fünftel gibt es noch viel zu tun. Ob ich kandidiere oder nicht, werde ich fristgerecht bekannt geben.

trend

Und zum Schluss die Frage, die zur Jahresmitte 2026 bei vielen im Zentrum stehen wird: Wer wird Fußballweltmeister?

Roland Weißmann

Es wird letztlich jene Mannschaft werden, die es schafft, über mehr als fünf Wochen und damit in der längsten WM der Geschichte fokussiert zu bleiben. Wer das sein wird, darüber rätseln auch die Expertinnen und Experten. Warum nicht Österreich? Es wird in jedem Fall sehr spannend.

Zur Person

Das Interview ist in der trend.Edition vom 19. 12. 2025 erschienen.

Zur Magazin-Vorschau: Die aktuelle trend. Ausgabe

Zum trend. Abo-Shop

Über die Autoren

Logo