Legenden: Gerd Bacher und Helga Rabl-Stadler

In die Kategorie „Mach’s-noch-mal-Karriere“ ordnete trend 1991 Gerd Bachers Reaktivierung als ORF-Generalintendant ein. Mit 65 übernahm er im größten Medienunternehmen des Landes ein letztes Mal für vier Jahre das Ruder. Seine Laufbahn hatte er bei der „Salzburger Volkszeitung“ und „Salzburger Nachrichten“ begonnen. Als Chefredakteur war er u. a. bei „Kurier“ und dem von ihm gegründeten „Express“ tätig. 1967 zum ersten ORF-Generalintendanten gewählt, mündete sein passioniertes Engagement für objektive Berichterstattung in Programmreform und Informationsoffensive, Bau des Küniglbergs und Errichtung der Landesstudios. Vor deutlichen Worten schreckte er nie zurück, den Spitznamen „Tiger“ trug er zweifelsohne zu Recht.

Ähnlich maßgeblich wie Bacher für den ORF war seine Tochter Helga Rabl-Stadler für die Salzburger Kultur. Ursprünglich Journalistin, schrieb sie als erste Frau im „Kurier“ Innenpolitikkolumnen, ehe sie sich für die Nachfolge im Familienbetrieb Resmann Couture entschied und gleichzeitig politisch engagierte – u. a. als ÖVP-Nationalratsabgeordnete und Präsidentin der Wirtschaftskammer Salzburg.

Ab 1995 wachte sie für fast 30 Jahre als Präsidentin über die Salzburger Festspiele, wofür sie 2018 mit der Ehrenbürgerschaft Salzburgs gewürdigt wurde. trend kürte sie 2020 zur Frau des Jahres, weil sie in Zeiten des Corona-Schocks, geschlossener Lokale und gedrosselter Freizeitaktivitäten Flagge zeigte und „ihr“ Festival souverän über die Bühne brachte. Während sie Sponsoringerfolge wie die Finanzierung des Hauses für Mozart feierte, brachten sie auch Rechnungshofberichte und die Pandemie scheinbar nie an die Grenzen der Belastbarkeit.