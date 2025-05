Für die neue ORF-Stiftungsrätin Christina Wilfinger ist der Eurovision Song Contest ein jährlicher Fixtermin. Gemeinsam mit ihrer Familie verfolgte sie die 69. Ausgabe – ohne sich allerdings allzu große Hoffnung auf den Sieg des österreichischen Beitrags zu machen. Denn „wenn man Favorit ist, wird man oft ein guter Zweiter“, meint Wilfinger, die auf einem Regierungsticket in das Gremium einzieht. Umso größer war die Freude über den Gewinner JJ.

Den nächsten Wettbewerb in Österreich austragen zu können, sieht die Ex-SAP Österreich-CEO vor allem als Chance für den Standort – trotz der finanziellen Herausforderung für den ORF: „Man muss die wirtschaftlichen Potenziale in den Vordergrund stellen“, betont sie und ergänzt: Nicht nur der Tourismus profitiere, sondern auch viele Branchen im Hintergrund wie etwa die gesamte Veranstaltungstechnik, die für eine solche Produktion unerlässlich seien. Als gebürtige Steirerin habe sie keinen klaren Favoriten, was den Austragungsort betrifft. „Hier gibt es so viele Faktoren zu berücksichtigen wie Hotels, Nähe zu Flughäfen und vieles mehr. Da ist nicht nur meine Expertise gefragt“, sagt sie.

Im Stiftungsrat liegen ihre Schwerpunkte bei Digitalisierung und Innovation. Der ORF setze sich bereits intensiv mit zukunftsweisenden Technologien wie künstlicher Intelligenz auseinander. Während erste Ansätze bereits beim Publikum ankämen, spiele sich vieles noch hinter den Kulissen ab. „Ich kann meine Expertise und mein internationales Netzwerk gezielt einbringen, um diesen Wandel mitzugestalten“, sagt Wilfinger.