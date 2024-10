KI: Potenzial für KMU

Um die künstliche Intelligenz haben sich zwei große Lager gebildet: Die einen verweigern sich dem Thema konsequent, die anderen probieren die KI aus und sehen, was sie im Tagesgeschäft damit tun können. Klar ist, die zweite Gruppe wächst. Allein der bekannteste Chatbot, ChatGPT, hat seine Nutzerzahlen seit November 2023 auf 200 Millionen weltweit verdoppelt.

In Österreich sind viele Unternehmer leider noch immer ratlos: Im August erst hatte die Wirtschaftskammer in einer EPU-Umfrage auch die KI-Nutzung abgetestet: Sieben von zehn Ein-Personen-Unternehmen gaben an, in naher Zukunft keinen Einsatz von KI-Tools zu planen. Und die, die damit arbeiten, bezeichneten „fehlende oder nicht ausreichende Expertise“ als größte Herausforderung. Das ist bedauerlich, denn gerade kleine Unternehmen, die kaum Personalressourcen haben, profitieren. Sandra Pronnegg aus Deutschlandsberg könnte sich mit den Erträgen ihrer Ölmühle noch keinen Mitarbeiter leisten. Dank der KI schafft sie mehr in kürzerer Zeit. Das Investment ist überschaubar: 20 Dollar pro Monat kostet der KI-Assistent und am Anfang etwas Einarbeitungszeit.

Nicht anders als in großen Unternehmen geht es bei Kleinfirmen darum, einen Plan zu entwickeln. Daran scheitern derzeit viele. Sie stehen vor einem Werkzeugkoffer, wissen aber nicht, wo die Baustellen sind. Christoph Becker, CEO beim IT-Trainingsinstitut ETC, kennt das Phänomen, etwa von den Schulungen für den KI-Assistenten Copilot von Microsoft: „Im Frühjahr saßen die Early Adopter in den Schulungen, es waren Tausende. Jetzt sind es noch immer Hunderte. Viele haben noch keine Idee, wie der Business Case aussieht.“ Er ist aber optimistisch, dass sich diese Orientierungslosigkeit auflösen wird, schlicht weil die Möglichkeiten vielversprechend sind: „Beim Mobile Working waren die Österreicher skeptisch, bei der Cloud waren sie es auch. Bei der KI ist das nicht der Fall. Da sind sich alle einig. Ja, das brauchen wir.“

Wer sich eine erste Orientierung verschafft und erste Schritte mit der KI gewagt hat, wird rasch auf immer neue Einsatzideen kommen. In diesen Pioniertagen lernen die Hersteller von KI-Werkzeugen genauso viel wie ihre Kunden und bringen laufend Funktionserweiterungen und Verbesserungen in ihre Produkte.