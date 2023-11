Stahl klimafreundlicher herzustellen als bisher, benötigt auch neue Skills. Adaptierte Lehrpläne bereiten den voestalpine-Nachwuchs auf EAF & Co. vor.

Lukas Frühwirth aus Schwertberg ist einer von 940 Lehrlingen der voestalpine in Österreich. Weltweit sind es sogar 1.400, und dass der Konzernnachwuchs auch weltweit mithalten kann, zeigte sich eindrucksvoll bei den Berufs-Europameisterschaften Anfang September im polnischen Danzig: Der Anlagenelektrikerlehrling Frühwirth heimste die Silbermedaille ein. Innerhalb von drei Tagen war dabei eine komplette Produktionsanlage von Grund auf aufzubauen, in Betrieb zu nehmen und die dafür benötigte Software zu programmieren – quasi greentec steel im Trockendock.

Lehrlingsausbildung hat bei der voestalpine traditionell einen besonders großen Stellenwert. Mehr als 90.000 Euro fließen in die Ausbildung jedes Lehrlings. Neben den fachlichen und sozialen Qualifikationen ist auch das Bewusstsein wichtig, zu einem größeren Ganzen zu gehören. Während Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft und Medien am 10. Oktober in Linz den Spatenstich für den Beginn der Transformation feierten, trafen sich ein paar Hundert Meter von der Baustelle entfernt jene Mitarbeiter:innen, die diesen Wandel in den nächsten Jahrzehnten mit Leben erfüllen müssen: 400 Lehrlinge aus 40 voestalpine-Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Noch vor den offiziellen Presseterminen stand der voestalpine-Vorstand dem versammelten Fachkräftenachwuchs Rede und Antwort. greentec steel und das neue Edelstahlwerk in Kapfenberg waren dabei im Zentrum des Interesses, auch individuelle Karrieremöglichkeiten wurden besprochen. CEO Herbert Eibensteiner betrachtet den Event, der 2023 erstmals seit Beginn der Coronapandemie wieder vor Ort möglich war, auch als „Wertschätzung für den täglichen Einsatz“ der Lehrlinge. Ein besonderes Highlight für die Jugendlichen war ein Auftritt des charismatischen EU-Jugendbotschafters und whatchado-Gründers Ali Mahlodji, der mit Botschaften wie „Wir brauchen eine Arbeitswelt, in der du alles sein kannst was du sein willst“ dazu auffordert, das Arbeitsleben ­fundamental neu zu denken.

50 unterschiedliche Lehrberufe kann man an den voestalpine-Standorten in Oberösterreich, Niederösterreich und in der Steiermark lernen, das Spektrum reicht von Metalltechnik bis Mechatronik, von kaufmännischen Fächern bis App-Entwicklung, von Vermessungstechnik bis Gastronomie. 400 haben dieses Jahr allein in Österreich ihren Ausbildungsweg im Stahl- und Technologiekonzern begonnen. Bei den „Neuen“ steht natürlich schon die neue Elektrolichtbogenofentechnologie im Ausbildungsplan. Auch das Weiterbildungs­angebot wird an die greentec steel-­Erfordernisse angepasst.

Traditionell männerlastig, wächst der Anteil an Frauen in den technischen Lehrberufen beständig. Er hat sich in den letzten zehn Jahren auf 17 Prozent verdoppelt, in den Werkshallen und Büros wird der „Female Factor“ sichtbarer. Und dass mit Carola Richter als Leiterin der Metal Forming Division im April 2024 die erste Frau in den Konzernvorstand einzieht, sollte auch jene Frauen ermutigen, die nach den Sternen greifen wollen.