Brüssel leitet Kartellverfahren gegen Red Bull ein

Getränkedosen der Firma Red Bull in einem Regal
 © APA/APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas

Dem Getränkehersteller droht ein Kartellverfahren aus Brüssel.

©APA/APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas
Red Bull wird vorgeworfen, den Wettbewerb rechtswidrig eingeschränkt zu haben. Die EU-Kommission leitet deswegen ein Kartellverfahren ein.

Die EU-Kommission hat eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den Salzburger Energydrinkhersteller Red Bull eingeleitet. Es werde geprüft, ob das Unternehmen den Wettbewerb rechtswidrig eingeschränkt und seine marktbeherrschende Stellung missbraucht habe, teilte die Kommission am Donnerstag mit. Es gebe Hinweise darauf, dass Red Bull Supermärkten und Tankstellen „monetäre" und „nicht-monetäre" Anreize gegeben habe, um den Verkauf von Konkurrenzprodukten zu unterbinden.

