Post-Chef Oblin denkt an Expansion bis nach Syrien

Der CEO würde die Post auch an der Börse gerne mehr als Technologiekonzern positionieren – was sich in der Bewertung aber nicht ausdrückt. „Natürlich hilft uns da nicht, dass unser Kerngeschäft, der Brief, mit sieben bis acht Prozent schrumpft. Wir wachsen jedoch sehr stark im Rest des Portfolios und sind ein Fels in der Brandung der europäischen Postindustrie. Die britische Royal Mail wurde gerade von einem tschechischen Milliardär übernommen. In Dänemark wird die Briefzustellung eingestellt. Und die niederländische Post hat einen herben Verlust veröffentlicht. Wir haben im Vergleich zu unseren Peers durchaus eine Bewertungsprämie, aber Luft nach oben, wenn man auf Tech-Unternehmen schaut.“

Ein anderer Wunsch von Walter Oblin sind radikalere Deregulierungsschritte zur Entlastung der österreichischen Wirtschaft – auch der Post. Das Postmarktgesetz aus 2009 sei nicht mehr zeitgemäß. Ein zentraler Punkt ist die vorgeschriebene Zahl der Postgeschäftsstellen, wobei Selbstbedienungslösungen regulatorisch nicht anerkannt werden. „Da braucht es ein Umdenken. Letztes Jahr wickelten Kunden 32 Millionen Sendungen selbst ab. Und wir sind als einziges reguliertes Unternehmen in einem Wettbewerb mit nicht regulierten ausländischen Konzernen. Wir stoßen auf Verständnis bei den politischen Stakeholdern und hoffen auf eine Modernisierung in den nächsten Monaten.“

In einer neuen Kooperation mit der Spar-Gruppe wird die Post „als Baustein einer großen SB-Initiative“ in nächster Zeit schon einmal 100 Poststationen vor deren Supermärkten errichten.

Laut Oblin zog sich der Logistikkonzern wegen aufwendiger Regulierungen bereits aus Geschäften zurück, etwa aus der Bereitstellung von Zielgruppendaten für den Handel, wie sie von Meta oder TikTok sehr wohl angeboten werden. „Wir haben auch die Geschlechtsansprachen in unseren kundenführenden Systemen gelöscht, weil wir den Aufwand, ein drittes, viertes, fünftes, sechstes Geschlecht zu verankern, leider wirtschaftlich nicht rechtfertigen können.“