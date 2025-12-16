Fast Christmas: Wie die Post die Paketlawine managt

Kommerziell betrachtet hat das Christkind schon lange keinen Auftrag mehr. Das Weihnachtsgeschäft bei der österreichischen Post läutet ein US-amerikanischer Einkaufstag ein. Ab dem Black Friday Ende November schwellen die Paketmengen an, vom Jahresschnitt 800.000 auf 1,56 Millionen Stück. Das war die Rekordmenge, die im Dezember letzten Jahres an einem einzelnen Tag transportiert wurde. Update: Am 10. Dezember 2025 wurde auch dieser Tagesrekord eingestellt - mit 1,65 Millionen Paketen.

Um diesen Kraftakt zu bewältigen, sind in den Wochen vor Weihnachten 800 zusätzliche Mitarbeitende im Einsatz, und im Hintergrund wird eine komplexe Hightech-Logistik hochgefahren, die von der IT-Abteilung orchestriert wird. „Erfolgsfaktor in unserem Geschäft ist eine vom Menschen erbrachte Dienstleistung. Hinter den Menschen, die in den Filialen, Logistikzentren und der Zustellung arbeiten, stehen konzernweit über 1.000 Mitarbeitende in der Post IT, die eine Systemlandschaft von mehr als 1.000 Applikationen betreuen“, sagt Post-Generaldirektor Walter Oblin.

Dabei geht es nicht nur um schier unglaubliche Mengen, die behandelt werden müssen, sondern um Zeitversprechen, die unter Extremlast genauso gelten. „Unsere tägliche Herausforderung ist die Geschwindigkeit. Wir erfüllen Anforderungen von Kunden, die bis 23 Uhr Bestellungen entgegennehmen, die Pakete bis vier Uhr im Logistikzentrum einliefern, die dann noch am selben Tag um 6.30 Uhr in der Zustellung sind“, so Oblin, „gleichzeitig müssen wir auf kurzfristige Änderungen reagieren können. Wenn etwa der US-Präsident etwas beschließt, müssen wir kurzfristig Lösungen dafür haben.“ Mit Trump ist immer zu rechnen. Um das Tagesgeschäft stabil zu begleiten und Puffer für kurzfristige Reaktionen zu haben, wechselt das ITTeam der Post noch vor dem Black Friday in den „Code Change Freeze“, das beschreibt in der IT einen Zustand, in dem dem reibungslosen Betrieb alles untergeordnet wird und erst mal keine neuen Funktionen ausgerollt werden.

Alle Ressourcen sind auf die operative Stabilität konzentriert, und das bedeutet in den kommenden Wochen vor allem, den Paketkreislauf stabil zu halten. „Wir haben ein Servicemonitoring und ein technisches Monitoring, wo wir etwa die Verarbeitungsgeschwindigkeit messen. Es gibt bei uns enorme Differenzen über den Tag, über die Woche, über das Jahr“, sagt Post CIO Horst Ulrich Mooshandl. „Unsere IT ist in Blöcken organisiert, die sich an den einzelnen Logistikabschnitten bzw. der Customer Journey orientiert. Die Abholstationen werden mit anderen Systemen überblickt als die Sortierung im Logistikzentrum.“ In der Nacht läuft die Logistik auf Höchstleistung, und morgens stimmen sich die technischen Betriebsteams in Videokonferenzen ab, ob aus dem nächtlichen Geschehen heraus Anpassungen notwendig sind.