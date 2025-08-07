Post-Chef Oblin: bank99 schreibt erstmals schwarze Zahlen

Walter Oblin :

Beides. Wir besetzen heute eine Region, in der wir 150 Millionen Menschen jeden Tag erreichen können: Österreich, Osteuropa, vor allem Südosteuropa, und die Türkei. Überall dort sehen wir weiter Wachstumsmöglichkeiten, weil in all diesen Märkten E-Commerce noch etwas zurück ist hinter sehr reifen Märkten wie China oder die USA. Darum wird das Paketgeschäft weiter wachsen. Gleichzeitig gibt es auch in dieser Region noch weiße Flecken, wie beispielsweise Rumänien oder das eine oder andere Land am Balkan. Und die Türkei eignet sich als Brückenkopf zu Märkten noch weiter im Osten: Usbekistan, Georgien oder Aserbaidschan zum Beispiel. Vielleicht zukünftig auch einmal Syrien und Irak, wo sich das eine oder andere punkto Öffnung tut. Das sind interessante Märkte, die noch nicht besetzt sind und wo wir mit unserer starken Position in der Türkei eine sehr gute Ausgangsposition haben.