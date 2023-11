Post wieder mit mehr Umsatz und Gewinn

Die wirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2023 ist auch auch für die Österreichische Post herausfordernd. Die Inflation dämpft die Kauflust der Konsumenten, und die Zurückhaltung beim Konsum bekommt auch die Post zu spüren.

Division Paket & Logistik. Trotz der rückläufigen Nachfrage, die auch den Online-Handel – und somit Paketdienstleister wie die Post – trifft, konnte die Post in der Division Paket & Logistik einen Umsatzzuwachs von 16,6 % auf über eine Milliarde Euro (1.009,1 Mio EUR) erzielen.

Division Brief & Werbepost. Rückläufig war dagegen das Geschäft in der Division Brief & Werbepost. Hier sank der Umsatz um 2,3 % auf 866,7 Mio EUR, bedingt durch eine weitere Abnahme des klassischen Briefgeschäfts, aber auch durch Volumenrückgänge im Werbegeschäft.

Division Filiale & Bank. Ein starkes Umsatzplus von 39,3 % auf 118,6 Mio EUR generierte die Division Filiale & Bank durch das verbesserte Zinsumfeld für Banken.

Post-Generaldirektor Georg Pölzl ist „vor dem Hintergrund des angespannten makroökonomischen Umfeldes mit der Entwicklung der Österreichischen Post sehr zufrieden." Das Wachstum im Paketbereich und bei den Finanzdienstleistungen, konnte den Rückgang bei Brief- und Werbesendungen kompensieren.

Südosteuropa und Türkei. Zufrieden kann die Post auch mit der Entwicklung ihrer Paketlogistik -Auslandsbeteiligungen in der Slowakei, Ungarn, Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Kroatien und in der Türkei sein. In Südosteuropa stieg das Volumen um 25 %, in der Türkei um 11 %. Schwierig bleibt das Marktumfeld in der Türkei, wo die hohe Inflation und die Wechselkursentwicklung das Ergebnis belasten.

Ausblick. Auch in den die nächsten Quartalen werden Inflation, Konsumverhalten und die Entwicklung im Handel bestimmende Herausforderungen in den Märkten der Österreichischen Post sein. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2023 ein Wachstum zumindest im mittleren einstelligen Bereich. Das EBIT sollte auf dem Niveau des Vorjahres bleiben.