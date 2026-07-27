Porsche streicht tausende weitere Jobs

Die 5.000 Mitarbeitenden sollen über Fluktuation, Altersteilzeit und Aufhebungsverträge sozialverträglich ausscheiden, wie das Unternehmen und der Porsche-Betriebsrat am Montag nach einer Betriebsversammlung im Stammwerk Stuttgart mitteilten. Von aktuellen und künftigen Tariferhöhungen sollen 3,5 Prozent einbehalten werden, das Weihnachtsgeld von bis zu 100 Prozent auf 60 Prozent eines Monatsentgelts sinken. Mitglieder der Gewerkschaft IG Metall erhalten einen Bonus von jährlich 200 Euro sowie 411 Euro Zuschlag zu einer einmaligen Transformationsprämie von 1500 Euro. Auch Manager üben finanziellen Verzicht 2027 und 2028. Die IG Metall Stuttgart nannte die Vereinbarung ein wichtiges Signal für die Porsche-Belegschaft und den Industriestandort Baden-Württemberg.

Porsche steckt in der Krise, weil das Geschäft in China einbricht, die erhöhten US-Zölle belasten und sich die enormen Investitionen in Elektroautos nicht auszahlen. Bis zum Rekordhoch vor drei Jahren von rund 320.000 Verkäufen hatte die Volkswagen-Tochter einen Boom erlebt. Die Belegschaft war seit 2015 um 75 Prozent auf zuletzt gut 42.000 Jobs gestiegen. Doch seither sank der Absatz immer schneller - für dieses Jahr prognostizierte Porsche im April 250.000 Fahrzeuge. Beim Gewinn, der 2025 operativ auf 413 Millionen Euro von 5,6 Milliarden Euro im Vorjahr eingebrochen war, wollen die Schwaben die Wende schaffen. Im ersten Halbjahr verdiente der MDax-Konzern 1,35 Milliarden Euro, eine Marge von 7,8 Prozent.

Jahrelang war Porsche mit einer Marge rund 15 Prozent der profitabelste deutsche Autobauer und neben Audi die Cash-Cow des VW-Konzerns. Zweistellige Margen seien in zwei, drei Jahren wieder möglich, sagte Autoanalyst Daniel Schwarz von der Privatbank Metzler. Dafür jedoch seien die Kostensenkungen und der Personalabbau notwendig. Das Ausmaß, das es so zuletzt Ende der 80er bis Anfang der 90er Jahre bei Porsche gab, entspreche dem Absatzrückgang. „Das ist unvermeidlich, weil nicht von einer Rückkehr zum starken Wachstum in China auszugehen ist.“