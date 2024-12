Porsche Holding Salzburg spürte 2024 Flaute beim Neuwagenkauf

Die Porsche Holding Salzburg hat die Flaute am Automarkt 2024 zu spüren bekommen. Der Neuwagenabsatz sank um 7,5 Prozent. Bei den Gebrauchtautos wurde ein Plus von 221.401 Fahrzeugen (+4,2 %) verbucht. Die Händlerstandorte gingen auf 498 zurück (minus 29). Die Mitarbeiterzahl stieg in den 29 Ländern, in denen die Holding tätig ist, auf 37.361 (plus 4 Prozent).

„Das Jubiläumsjahr 2024 war alles in allem wieder ein gutes Jahr“, bilanziert Hans Peter Schützinger, Sprecher der Geschäftsführung, am Mittwoch im Rahmen der Jahrespressekonferenz in Wien. Das nach Eigenangaben größte europäische Automobilhandelsunternehmen habe im Jubiläumsjahr „75 Jahre Porsche Holding in Salzburg“ ein „neues Kapitel zur einzigartigen Erfolgsgeschichte hinzugefügt“.