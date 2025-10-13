Neue Namen bei Swarovski

Neben der TV-Moderatorin und Mark-Mateschitz-Freundin Victoria Swarovski ist in den letzten Jahren ein weiteres Mitglied der sechsten Swarovski-Generation international aufgefallen: die Handtaschendesignerin Marina Raphael, bürgerlich Marina Rafail-Vogiatzakis. Stets präsent an ihrer Seite ist ihre Mutter Anouchka Rafail-Vogiatzakis, die in Athen lebt. Sie ist die zwei Jahre jüngere Schwester von Fiona Pacifico Griffini-Grasser – und wird jetzt erstmals auch im Konzerngefüge besser sichtbar.

Das ist eine Folge des im Frühling beschlossenen Umbaus im Kristallkonzern mit Tiroler Wurzeln, wie der trend berichtet hat. Durch die Einigung zwischen den lange Zeit zerstrittenen Familienstämmen wird der Wattener Betrieb in die Swarovski International Holding eingebracht, die darüber liegende Familienholding, die Swarovski Auslandsholding GmbH bzw. das Swarovski International Konsortium, wird in eine Swarovski Kristall Holding und eine Tyrolit Familienholding aufgespalten, die nun beide im Firmenbuch eingetragen sind.

Rafail-Vogiatzakis, 1967 in Basel geboren, rückt nun in jene Positionen nach, die bisher ihre Mutter Marina Giori, 83, inne hatte. Seit Ende September ist die studierte Kunsthistorikerin und Psychologin Geschäftsführerin der Swarovski Kristall Holding und der Tyrolit Familienholding. Schon seit Längerem ist sie für die Swarovski Foundation tätig. 2009 hat sie das Buch „Nature and Water – A Trip to a Unique World“ veröffentlicht, zwischen 2015 und 2021 machte sie PR für Swarovski in Griechenland.

Noch spannender ist die Frage, ob sie auch den Sitz ihrer Mutter im mächtigen Swarovski-Beirat übernommen hat, in dem die Familieninteressen gebündelt sind. Ein Swarovski-Sprecher beantwortet eine entsprechende trend-Frage nur ausweichend: „Die jüngsten Strukturanpassungen erlauben eine Modernisierung der Corporate Governance sowie eine flexiblere Besetzung und sukzessive Erneuerung der Gremien in allen drei Geschäftsbereichen, die sich in Umsetzung befindet.“ Gut möglich also, dass man Fionas Schwester künftig häufiger in Wattens oder am Zürichsee antrifft.