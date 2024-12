Pandora-CEO: „Ich sehe Swarovski nicht als Konkurrenten“

Alexander Lacik :

Ich sehe Swarovski nicht als Konkurrenten. Man kauft Swarovski hauptsächlich, um sich selbst zu schmücken. Die Leute kommen zu Pandora, weil sie ein Schmuckstück suchen, das eine Geschichte erzählt. Ich konkurriere definitiv nicht mit Tiffany und Cartier. Meine Zielgruppe ist ein Haushalt mit durchschnittlichem Einkommen. Ein durchschnittliches Produkt bei Pandora kostet 50 Euro, die Leute kaufen eher zwei Stücke. Zwei Drittel sind, so schätze ich, Geschenke. Ich konkurriere also mit allen, die Geschenke für 100 Euro oder Dollar anbieten: ein Abendessen, teure Blumen et cetera. Aus Markensicht haben wir in der Schmuckkategorie keinen globalen Hauptkonkurrenten.