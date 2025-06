Friedenssignale bei Swarovski

Die am Mittwoch verschickte PR-Mitteilung geizt mit Details, hält aber fest, dass die Gesellschafter von Swarovski „einstimmig die Schaffung eines integrierten Kristallkonzerns durch Einbringung des Wattener Betriebes für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens" beschlossen haben. „Sämtliche Rechtsstreitigkeiten sind beigelegt."

Der bisher eigenständige Swarovski-Standort in Wattens wird eine 100 Prozent-Tochter der Swarovski International Holding mit Sitz in der Schweiz. Welche Rolle die neue Gesellschaft im Organisationsganzen spielt, dürfte sich in den nächsten Tagen klären.

Über den Mitarbeiterabbau in Wattens und die Überlegungen, das traditionsschwere Werksgelände für Drittfirmen zu eröffnen, hatte zuletzt der trend berichtet. Harte Kritik am Management übten auch die Belegschaftsvertreter in einem Brief kurz vor dem Opernball im Februar. Die zwischen den verschiedenen Familienzweigen in den letzten Jahren ausgefochtenen Streitereien über Struktur- und Organisationsthemen, so die offizielle Lesart der Ereignisse, sind nun Geschichte.

Nach vier Jahren mit Verlusten in teils dreistelliger Millionenhöhe hat der Kristallbereich 2024 erstmals wieder schwarze Zahlen geschrieben. Allerdings hat das Unternehmen im Wettbewerb mit Anbietern wie Pandora aus Dänemark an Terrain verloren. Pandora hat Swarovski umsatzmäßig überholt und ist hoch profitabel.

Die DSW Kristall AG & Co KG ist am 27.5. ins Firmenbuch eingetragen worden. Sie umfasst wohl die Produktion in Wattens. Wo die Kontrolle liegt, ist klar: In Punkt 3 der Errichtungsurkunde der Kommanditgesellschaft heißt es: „Die Geschäftsführung und Vertretung der DSW Kristall AG & Co KG obliegt der DSW Leitungsgesellschaft AG". Diese sitzt in der Schweiz.

Unterschrieben haben das Dokument die beiden Swarovski-Mitglieder der fünften Generation Robert Buchbauer - er war selbst CEO - und Mathias Margreiter im Namen der DSW Leitungsgesellschaft, außerdem Luisa Delgado und Markus Fiechter für die Swarovski International Holding AG, Kommanditistin der ersteren Gesellschaft.