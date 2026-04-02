Lenz Maria Moser und der Grüne Veltliner aus China

Sein Erweckungserlebnis hatte Lenz Maria Moser am 5. August 2005, als er auf dem alten Flughafen von Peking nach der Zollabfertigung in die Ankunftshalle kam. „Das war eine Riesenhalle mit 10.000 Leuten drinnen – eine fröhliche Menschenmenge, die eine unfassbare Energie ausgestrahlt hat. Da kriege ich heute noch Gänsehaut.“ Von diesem Moment an war er angefixt. China lässt ihn seitdem nicht mehr los.

Der Spross der 15. Generation aus der berühmten niederösterreichischen Weindynastie macht seit 20 Jahren auf 1.100 Metern in der Provinz Ningxia Weine für den größten Hersteller der Volksrepublik, Changyu. Das an der Börse in Shenzhen notierte Unternehmen setzt 415 Millionen Euro um und beschäftigt fast 5.000 Mitarbeiter. In Mosers Château, 1.700 Kilometer vom Headquarter entfernt – 250 Hektar, 500.000 Flaschen pro Jahr –, sind es einige Dutzend.

Es sind Cabernets Sauvignons einer Qualität, die einen Vergleich mit westlichen Topweinen nicht scheuen müssen, wie regelmäßige Blindverkostungen zeigen.

Dennoch ist der Zeitpunkt für eine weltweite Charme- und Marketingoffensive für chinesischen Wein denkbar schlecht. Fast überall ist die Lage für die Branche extrem angespannt. Mosers stärkste Wachstumsmärkte waren zuletzt etwa Dubai und Abu Dhabi, daher ist der Krieg im Nahen Osten für sein Geschäft natürlich Gift. Die westlichen Märkte sind wegen veränderter Trinkgewohnheiten der Gen Z rückläufig.

Und der Konsum im Heimmarkt China liegt nur noch auf einem Drittel des Niveaus vor Covid, nachdem die Kommunistische Partei ihren Kadern zuletzt auch noch verboten hat, öffentlich zu trinken. „Das ist ein Blutbad. Wir versuchen jetzt, die jungen Chinesen für den Wein zu begeistern“, ist der 70-Jährige dennoch optimistisch. Und setzt unverdrossen hinzu: „Jetzt kümmern wir uns um Frauen ab 25 und Männer ab 30. Für einen Marketingmann ist das eine herrliche Zielgruppe.“

Was führt einen Österreicher mit klingendem Wein-Namen ins Reich der Mitte? Nach elf Jahren Management der Lenz-Moser-Weinkellerei, die allerdings schon nicht mehr in Familienbesitz stand, hatte er 1997 für den kalifornischen Weinpionier Robert Mondavi den Europa-Vertrieb übernommen.