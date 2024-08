Karoline Taferner: Die Kunst, Natur und Wein zu vereinen

Mit 24 Jahren kehrte Karoline zurück nach Österreich und begann ein Weinbaustudium an der BOKU in Wien. Ihre Ausbildung führte sie auch nach Neuseeland und Australien, wo sie in renommierten Weingütern arbeitete. Diese Erfahrungen prägten ihre Herangehensweise an den Weinbau maßgeblich. "Ich habe gesehen, wie wichtig es ist, naturnah zu arbeiten und die Qualität der Trauben in den Vordergrund zu stellen", erklärt sie.

2017 leitete Karoline gemeinsam mit ihrem Vater Franz das Familienweingut in Göttlesbrunn. Die Zusammenarbeit sei ein Prozess gewesen – "Ich musste erst Erfahrung sammeln, meinen eigenen Weg finden", erinnert sie sich.

Wesentlich für eine ergiebige Teamarbeit sei die Kommunikation - "Das klappt gut bei uns. Auch wenn es anfangs nicht einfach war, wenn das Kind den Eltern sagt, was zu tun ist, und sich damit die Rollen umkehren."

Seit 2022 führt sie den Betrieb vollständig. Ihr Vater unterstützt sie weiterhin aktiv, und gemeinsam haben sie das Weingut auf biologische Bewirtschaftung umgestellt. "Es war mir wichtig, keine Pestizide oder Fungizide zu verwenden, die für uns und die Umwelt schädlich sind", betont sie.