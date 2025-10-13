Neue Studie: So wichtig ist Wein für Österreichs Wirtschaft

Die österreichische Weinwirtschaft sichert rund 39.000 Vollzeitäquivalente und schafft indirekt mehr als 68.000 Arbeitsplätze. Mit einer Bruttowertschöpfung von 3,8 Milliarden Euro trägt sie 1,2 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben zum Staatshaushalt bei. Das zeigt eine aktuelle Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Economica, die im Auftrag der Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) für das Jahr 2023 durchgeführt wurde.

Die Untersuchung sei wichtig, betont Christian Helmenstein, Leiter des Economica-Instituts, da die wirtschaftliche Bedeutung des Weinsektors quantitativ unterschätzt und auf politischer Ebene zu wenig wahrgenommen werde.

Im Jahr 2023 produzierte die österreichische Weinwirtschaft knapp 240 Millionen Liter Wein und erzielte damit eine Bruttowertschöpfung von 3,8 Milliarden Euro – das entspricht 0,9 Prozent der gesamten heimischen Wirtschaftsleistung. Besonders profitieren davon Beherbergung und Gastronomie mit einem Anteil von knapp 1,5 Milliarden Euro an der Wertschöpfung. Es folgen die Landwirtschaft mit rund 390 Millionen Euro sowie der Großhandel mit etwa 353 Millionen Euro.