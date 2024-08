Winzerin Stefanie Böheim: "Weinbau ist ein Lebensgefühl"

Ihre Reise begann am Fuße der Weinberge. Böheim absolvierte ihre Ausbildung an der Tourismusschule Pannoneum in Neusiedl am See. "Ich wollte in der Gastronomie arbeiten", erinnert sie sich. Doch während ihrer Zeit als Jung-Sommelière kehrte sie immer öfter nach Hause zurück, um bei Verkostungen und Messen mitzuwirken. "Je mehr ich mich damit beschäftigte, desto mehr fand ich Freude daran", sagt sie mit einem Lächeln. Schließlich entschied sie sich, Weinbau und Önologie sowie Weinwirtschaft zu studieren und auf das Familienweingut zurückzukehren.