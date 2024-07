Winzerin Hanna Glatzer: "Entweder ich will das oder ich will das nicht"

Die Weine sollen "raus in die Welt“, so die Winzerin. Dieser kosmopolitische Ansatz spiegelt sich auch im Design der Flaschen wider. Die Etiketten: gestaltet wie eine Briefmarke mit der dazugehörigen Postkarte – geschrieben aber aus der Sicht der Trauben. So grüßt der Traminer beispielweise mit den Worten "Hier ist wieder mal alles tutti perfekti. Es ist trocken und schön, so wie wir es lieben."

Und die Weine kommen gut an im Ausland. In den USA, ihrem Hauptabsatzmarkt, feiert Hanna große Erfolge. Hierzulande würden die Weine eher in den Städten Anklang finden, bei einem jüngeren Publikum. "In Österreich ist es besser gelaufen als erwartet", so die Winzerin. "Aber ich habe von Anfang an gewusst, dass Österreich nicht unser Hauptmarkt sein wird."