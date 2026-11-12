DNP-Übernahmeangebot für Austriacard rechtswirksam

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Das freiwillige Übernahmeangebot der japanischen Druckerei Dai Nippon Printing (DNP) für den Kartenhersteller Austriacard ist rechtswirksam. Das teilte das Wiener Unternehmen, das für die Produktion der E-Card verantwortlich ist, am Donnerstag per Aussendung mit. Die Genehmigung durch die zuständige österreichische Behörde für ausländische Direktinvestitionen (FDI) sei am 10. November erfolgt. Damit sei die letzte aufschiebende Bedingung für den Squeeze-out erfüllt.

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