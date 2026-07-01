Dieser Frau fliegen die Herzen zu. Bei Zugfahrten wird sie angesprochen, am Firmenparkplatz mit Komplimenten für ihr Unternehmen bedacht, und wird sie im Gastgarten gesichtet, gibt regelmäßig jemand ein Bier aus. Eveline Pupeter hat vielen ihrer Kunden offenbar mehr verkauft als ein Handy. Neben liebevoll getexteten Bedienungsanleitungen gab es tollen Service, kostenlosen Akkutausch und viel Wertschätzung. Sie hat Millionen ältere Menschen in ganz Europa ins mobile Zeitalter geholt – denn das Linzer Unternehmen Emporia Telecom gilt als Erfinder des Seniorenhandys. Ende Mai hat die 65-jährige Eigentümerin mit dem Verkauf eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte in der Telekombranche abgeschlossen.

Den Verkaufsprozess mit dem von ihr favorisierten norwegischen Unternehmen Xplora hatte sie im März eingeleitet. „Interessenten hatte es immer gegeben. Aus China hatten wir Angebote, auch welche von größeren Herstellern, die mit uns mergen wollten“, sagt Pupeter, „aber mir war eine europäische Lösung wichtig, mit der börsennotieren Xplora haben wir eine Wachstumsperspektive.“ Gezogen hat sich der Poker über Monate, Pupeter behielt die Nerven: „Gut zu verhandeln, war mir wichtig. Unsere Trümpfe im E-Commerce oder in der Produktentwicklung wollte ich nicht verscherbeln.“ Die Norweger investieren mit der Übernahme von Verbindlichkeiten knapp zehn Millionen Euro in das Unternehmen. Neben Hardware wollen die Norweger künftig auch Mobilfunkverträge verkaufen und ihre Domäne mit Kinder-Smartwatches in Österreich ausbauen. „Für die Kunden wird sich nicht viel ändern“, versichert Pupeter.

Der erfahrene Telekommanager Boris Nemsic hat Pupeter und ihren einstigen Mitgründer Albert Fellner kurzzeitig beraten und blieb ihr auch danach freundschaftlich verbunden. Nemsic zollt der Unternehmerin großen Respekt für den Deal: „Der Schritt, mit jemandem aus der Branche zusammenzugehen, lag nahe. Es geht aber nicht nur darum, den optimalen Partner zu finden, sondern den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Das hat sie geschafft“, sagt Nemsic. „In einem Business, in dem eigentlich nur Economy of Scale zählt, das so lange zu schaffen, ist eine große Leistung. Sie haben auch das Aufkommen der Smartphones – eine Herausforderung – gemeistert und eine eigene Lösung entwickelt, die für ihre Zielgruppe gut gepasst hat.“