Drei-Chef Rudolf Schrefl: „Wirtschaft muss ihren Beitrag leisten“

Rudolf Schrefl :

Unsere Wünsche sind nicht so komplex. Wir brauchen nur ein sicheres Investitionsklima und Bürokratieabbau, der für uns vor allem schnellere Genehmigungsverfahren bedeutet. Um einen Mobilfunkstandort aufzubauen, dauert es noch immer bis zu 1,5 Jahre, von der Erstplanung bis zur Inbetriebnahme. Wenn sie in der Mitte eines Tales etwa nur eine Gemeinde haben, die aus unterschiedlichen Gründen dagegen ist, obwohl sie in der letzten Frequenzauktion als geförderte Gemeinde in den Ausbaugebieten eingemeldet war, können sie das ganze Projekt kippen und müssen neu planen. Wir sehen uns gerade an, wo wir Unterstützung brauchen würden und suchen die passenden Ansprechpartner in der neuen Regierung. Insofern trägt die Regierung der Vielschichtigkeit der Digitalisierung Rechnung. Digitalisierung hat ökonomische, aber auch soziale Aspekte.