Yelllow: Die Post funkt wieder

Die Post war schon einmal im Telekommunikationsgeschäft – bis Ende der 1990er-Jahre der Markt liberalisiert wurde. Der Staatskonzern wurde aufgespalten: Die Post hat sich auf das Kerngeschäft Logistik konzentriert, die Mobilfunktochter A1 der neu gegründeten Telekom Austria bot ihre Dienste lange als Shop-in-Shop-Lösung in den Postfilialen an, und ist 2025 ausgezogen. Nun wagt sich die Post unter eigener Marke auf den Markt.

Inszeniert hat die Post ihre Rückkehr in den Telekommunikationsmarkt wie eine Paketzustellung. Ende Dezember eine erste Benachrichtigung: Yelllow heißt die Marke. Mitte Februar die nächste Verständigung: 0693 die Vorwahl. Zugestellt wird das Mobilfunk-Paket der Post tatsächlich aber erst am 1. April.

Mehr als die potenziellen Telefonkund:innen hat das in den letzten Wochen vor allem den Mitbewerb alarmiert und zu Kampagnen veranlasst. Das Gelb von yesss! (gehört zu A1) scheint noch gelber als sonst. Drei adaptierte vor wenigen Wochen das Diskontmodell der dänischen Schwester OiSTER und führte mit Kampfpreisen die neue Marke Hörbi ein. In den vergangenen Tagen wurden die TV-Werbefenster zur besten Sendezeit gebucht, auch vom Diskontmarktführer und -pionier in Österreich: HoT. Und A1 freut sich in einer Mitteilung gerade über die ÖGVS-Auszeichnung, „die besten Mobilfunkshops“ zu haben.

Die Dynamiken des Mobilfunkmarktes sind für Post-Generaldirektor Walter Oblin neues Terrain: So gab er sich bei der ersten öffentlichen Präsentation des Angebots am 26. März etwas überrascht von den jüngsten Preisaktionen seiner künftigen Mitbewerber: „Wir steigen nicht in einen Preiskampf ein, und wollen auch nicht der Billigste sein. Günstige und faire Tarife und hohe Qualität in der Dienstleistung sind unser Anspruch.“