Neuer Job für Hannes Ametsreiter

Mit 450 Mitarbeitenden machte das Unternehmen vergangenes Jahr bereits 100 Millionen Dollar Umsatz, und peilt für das laufende eine Verdoppelung auf 200 Millionen Dollar an. Als virtueller Mobilfunkbetreiber (MVNO) ist 1GLOBAL in neun Ländern (Frankreich, USA, Großbritannien, Niederlande, Deutschland, Polen, Spanien, Hongkong und Australien) tätig, und plant nun in Brasilien eine weitere Expansion.

Ametsreiter ist bald drei Jahrzehnte in der Telekombranche. Nach dem Publizistikstudium war er als Assistant Brand Manager bei Procter & Gamble gestartet, und wechselte nach der Liberalisierung 1996 zur neuen Telekom-Tochter Mobilkom Austria, wo er als Marketingmanager bald in den Vorstand aufrückte. 2009 folgte er dem scheidenden Boris Nemsic als Vorstand der Telekom Austria nach, und blieb das auch nach dem Einstieg der mexikanischen America Movil (2012), bis er 2015 als CEO zu Vodafone Deutschland wechselte, wo er im erweiterten Vorstand der britischen Vodafone Group auch für strategische Transformation zuständig war. Nach seinem Ausscheiden 2022 war er als Investor und Aufsichtsrat tätig, und übernahm im Jänner 2025 für ein halbes Jahr den Vorstandsvorsitz der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh.

Das Engagement bei 1Global und seinem Techfonds ist für Ametsreiter aber noch nicht genug, verrät Ametsreiter gegenüber trend: „Ich bin jetzt auch noch in verschiedenen Überlegungen für eine zukünftige aktive Tätigkeit.“