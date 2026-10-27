Infineon: Milliarden-Investition in Villach

Dort soll laut Angaben des Unternehmens die weltweit erste Hochvolumenfertigung für Halbleiter aus Galliumnitrid (GaN) auf 300-Millimeter-Wafern entstehen. Die Republik unterstützt den Bau der neuen Chipfertigung mit 319 Millionen Euro. Die Europäische Kommission habe die Hilfe im Rahmen des EU-Chips Acts genehmigt, hieß es am Dienstag.

Bei den 1,1 Mrd. Euro handle es sich um eine der drei größten Industrieinvestitionen in Österreich, sagte Infineon-Chef Jochen Hanebeck bei der Pressekonferenz im Haus der Industrie in Wien. „Infineon zeigt mit dieser Entscheidung, dass Österreich ein Land ist, in dem es sich lohnt zu investieren“, zeigte sich Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) erfreut. Die Zukunft der Halbleiterindustrie dürfe „nicht nur in Asien oder in den USA liegen, sondern muss auch in Europa liegen“.