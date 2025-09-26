trend. CEO Podcast mit Infineon-CEO Sabine Herlitschka: Das Miteinander als Wachstumstreiber

Inwieweit muss sich ein globales Unternehmen an lokalen Rahmenbedingungen orientieren? Wie lässt sich die in Österreich schrumpfende Innovationsrate unter kleinen Unternehmen wieder steigern? Wo muss man ansetzen, um mehr junge Frauen in Technologie und Naturwissenschaft zu bringen? Und wie bringt uns kollektives Wissen voran?

Herlitschka gibt außerdem ganz persönliche Einblicke in ihre Einstellungen und teilt mit, was sie antreibt, woran sie glaubt und welche Erfahrungen sie als Frau in männerdominierten Führungsebenen gemacht hat. Ein Gespräch über Gott und die Welt - und das Geld: im neuen trend.-CEO-Podcast.