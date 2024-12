Kurzfristig, bei einem noch gedämpften Ausblick für 2025, ist es vor allem das rasante Wachstum bei Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz, das Infineon zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt. Das Umsatzpotenzial für Infineon mit KI liege 2025 bei 500 Millionen Euro und in zwei Jahren bei einer Milliarde Euro, so Eisenschmied. Die im Laufe des Jahres vorgestellten Neuerungen mit besonders dünnen Halbleitern, Siliziumkarbid-Halbleitern beziehungsweise mit Halbleitern aus Galliumnitrid ermöglichen deutliche Stromeinsparungen, was bei den stromfressenden KI-Anwendungen besonders wichtig sei. In vier bis fünf Jahren rechnet Infineon damit, dass die Galliumnitrid-Halbleiter in ausreichenden Mengen hergestellt werden und auch bei den Kosten am Niveau von Standard-Siliziumchips liegen.

Wie groß das Potenzial für stromsparende Chips sei, zeigen Prognosen, wonach der Strombedarf von Datencentern von zwei Prozent des weltweiten Bedarfs im Jahr 2022 bis 2030 auf sieben Prozent des weltweiten Strombedarfs steigen dürfte. Das entspreche dem Energiebedarf von ganz Indien, verglich Herlitschka. „Jedes Zehntelprozent, das man hier einsparen kann, hat riesigen Impact“, auch auf den CO 2 -Ausstoß. Die Infineon-Österreich-Chefin sieht einen „Paradigmenwechsel“, wo die Energieeffizienz von Computerchips in den Vordergrund rücke.

Während das Unternehmen Infineon bei seinen Produkten hoch innovativ ist, bleibt Herlitschka bei ihren Wünschen an die Regierung bei Altbewährtem: „Die Antwort ändert sich nicht im Vergleich zu früher“, sagte sie auf eine entsprechende Frage. Österreich müsse wettbewerbsfähiger werden, die hohen Energie- und Personalkosten seien ein Problem, die Bürokratie auch. Regulatorik müsse intelligent und nicht redundant erfolgen. In Summe sei Österreich ein Hochsteuerland, „wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem". Unternehmen seien zwar mit einem Staat nicht vergleichbar, aber so wie Unternehmen an ihrer Wettbewerbsfähigkeit arbeiten müssten, gelte dies auch für alle Akteure in der Wirtschaft.