Infineon Österreich rutschte in die Verlustzone

Infineon Österreich ist heuer in die Verlustzone gerutscht. Im Geschäftsjahr bis Ende September betrug der Verlust vor Steuern 48 Mio. Euro. Schon 2024 war der Gewinn um 80 Prozent auf 151 Mio. Euro eingebrochen. Vorstandschefin Sabine Herlitschka sprach am Dienstag von „fordernden Zeiten“. 2026 soll es wieder aufwärts gehen, auch dank guter Geschäfte beim Bau von Rechenzentren für KI. Der Abbau von 380 Stellen bis 2027 läuft nach Plan, heuer fielen 190 Jobs weg.

„In fordernden Zeiten gilt es umso mehr, entschlossen Kurs zu halten, kräftig anzupacken und damit die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen“, sagte Herlitschka in einer Pressekonferenz in Wien. Die Managerin, die das Unternehmen seit 2014 leitet, setzt dabei auf strikte Kostenkontrolle. Parallel zum Stellenabbau sucht Infineon aber auch neue Leute. Derzeit seien 60 bis 80 offene Stellen ausgeschrieben.

Die Infineon Technologies Austria AG mit Sitz in Villach und Standorten auch in Graz, Innsbruck, Linz und Wien beschäftigte Ende September rund 5.790 Menschen, ein Jahr zuvor waren es noch 5.980. Auch der Umsatz der Österreich-Gruppe war rückläufig, von 4,76 auf 4,70 Mrd. Euro.