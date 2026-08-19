Raiffeisen NÖ-Wien: Hameseder-Nachfolger designiert

Die Holding-Gremien haben Jauk am Mittwoch als Wunschkandidaten von Hameseder designiert. Er soll die Führung als Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien sowie als Aufsichtsratschef der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (RLB) übernehmen.

Die Übergabe der beiden Spitzenfunktionen soll planmäßig im Mai 2027 erfolgen. Hameseder zieht sich zu diesem Zeitpunkt zurück. Stefan Jauk ist derzeit Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung. Während die operative Führung von Holding und RLB seit Juli 2026 bei Generaldirektor Martin Hauer liegt, repräsentiert die Funktion des Obmanns bei der Holding beziehungsweise des Aufsichtsratschefs bei der RLB das oberste Kontroll- und Aufsichtsgremium der Gruppe.

Stefan Jauk ist Jurist, verheiratet, war von 2003 bis 2021 in verschiedenen Funktionen innerhalb der Raiffeisen-Bankengruppe NÖ-Wien tätig, unter anderem als Geschäftsleiter der Raiffeisen Regionalbank Mödling.