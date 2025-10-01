Raiffeisen-Holding NÖ-Wien setzt auf Gesundheit – mehr als ein Investment

„Unser Ziel ist es, im Sinne von Beyond Banking lebensbegleitende Lösungen durch starke Ökosysteme und Synergien zu schaffen – in diesem Fall mit UNIQA und den Expert:innen von Mavie Next, dem besten Partner dafür“, so Michael Höllerer, Generaldirektor Raiffeisen NÖ-Wien.

Und UNIQA-CEO Andreas Brandstetter bekräftigt: „Oft kümmern wir uns erst um unsere Gesundheit, wenn es bereits zu spät ist. Das möchten wir ändern – mit einfach zugänglichen, innovativen Services für ein gesundes Leben. Dafür steht Mavie Next.“

Die Kooperation ist für Raiffeisen NÖ- Wien nicht nur ein wirtschaftliches Investment, sondern auch ein gesellschaftlicher Beitrag zu einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung. Ziel ist es, einen Beitrag zu einer gesünderen Gesellschaft zu leisten. Denn demografische Entwicklungen, steigende Pflegekosten und personelle Engpässe setzen das österreichische Gesundheitssystem zunehmend unter Druck – und damit rücken alternative Versorgungsmodelle stärker in den Fokus.

„Wir haben Ende des letzten Jahres ein dreimonatiges Pilotprojekt mit dem Mavie Next-Partner cura domo durchgeführt. Thema dabei ist die 24-Stunden- Betreuung für ältere Menschen. Das Projekt hat gezeigt, dass die Angebote von unseren Kund:innen angenommen werden. Betreuung und Vorsorge beschäftigt – von uns wird daher erwartet, sich in diesem Bereich zu engagieren“, ist Höllerer überzeugt: „Aus der Sicht der Raiffeisen-Holding gehen wir davon aus, in den kommenden Jahren rund 100 Millionen Euro in Mavie zu investieren.“