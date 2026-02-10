Höllerer-Nachfolge fix: Hauer führt Raiffeisen NÖ-Wien

Seit dem angekündigten Wechsel von Michael Höllerer als CEO zur Raiffeisenbank International (RBI) wird über seine Nachfolge an der Spitze der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien spekuliert. Das Rennen machte nun Martin Hauer, 49. Der promovierte Jurist tritt zum 1. Juli an.

Der Vorstand und Aufsichtsrat der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien sowie der Aufsichtsrat der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien haben die Nachfolge für die kommenden fünf Jahre heute geregelt. Die Gremien unter der Leitung von Erwin Hameseder haben mit dieser Entscheidung die Voraussetzungen für eine nahtlose Übergabe geschaffen.

Hauer verfügt laut den offiziellen MItteilungen über langjährige und vielfältige Führungserfahrung innerhalb und außerhalb des Raiffeisensektors. Seit seinem Eintritt im Jahr 2011 hatte er verschiedene Managementpositionen innerhalb der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien inne - zunächst als Generalsekretär, später als Generalbevollmächtigter für das Retailgeschäft und seit 2018 als Vorstandsdirektor für Privatkunden & KMU. In den vergangenen Jahren habe er unter anderem maßgeblich die positive Entwicklung des Retailgeschäfts in Wien vorangetrieben.