Andreas Schuster hat Betriebswirtschaft in Innsbruck studiert, ein Traineeprogramm bei Volkswagen in Argentinien absolviert und war von der Ausbildung her gut darauf vorbereitet, eines Tages die Unternehmensnachfolge anzutreten. Doch er zögerte, nahm sich Zeit, bevor er eine endgültige Berufswahl traf.

Nicht unwesentlich dafür war die Ausrichtung des Unternehmens, das sein Vater Helmut Schuster, bekannt als Investor von Ankerbrot, Mitte der 90er-Jahre hoch verschuldet übernommen und erfolgreich saniert hatte. Der Schwerpunkt der Hirtenberger AG lag nach wie vor im Rüstungsbereich. „Für mich war es persönlich und moralisch problematisch, in ein Unternehmen einzusteigen, das Munition herstellt“, sagt Schuster. Mit Ende zwanzig habe er dann das Gespräch mit seinem Vater gesucht und gesagt: „Wenn ich in deine Fußstapfen treten soll, steigen wir aus der Munition aus.“

Damit stieß er nicht gerade auf Verständnis. Erst nach vielen Diskussionen einigte man sich auf folgendes Vorgehen: Das profitable Rüstungsgeschäft kann verkauft werden, wenn der Preis stimmt. Und es muss ein weiteres ziviles Standbein gefunden werden. „Ich bin mir sicher, wenn ich mich nicht so klar positioniert und auch riskiert hätte, in einen Konflikt mit meinem Vater zu kommen, dann wäre ich sehr unglücklich geworden und hätte die Übernahme auch nicht angetreten“, sagt Schuster.

Heute, mehr als zehn Jahre nach der Staffelübergabe vom Vater an den Sohn, ist Hirtenberger eine völlig andere Firma. Andreas Schuster, 43, hat nicht nur den Namen auf Orasis – abgeleitet vom griechischen Wort für Sehkraft und von ihm interpretiert mit Weitblick – geändert. Als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender (den Vorsitz hat sein 94-jähriger Onkel inne) hat er das Unternehmen in den vergangenen Jahren auch nach seinen Vorstellungen neu ausgerichtet: Die Orasis Industries Holding bildet nun das Dach über Technologie und Engineering-Unternehmen, die die Vision verfolgen, mit den richtigen Technologien sowohl dem Planeten als auch den Menschen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Der Umsatz von zuletzt rund 370 Millionen Euro verteilt sich auf mittlerweile zwei nahezu gleich große Geschäftsbereiche, Umwelttechnik und Fahrzeugsicherheitstechnologie. Trotz anhaltender Wirtschaftskrise war das Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Hirtenberg 2024 profitabel unterwegs.



„Was die Gruppe auszeichnet, ist die unglaubliche Entwicklung vom Rüstungsproduzenten zum Umwelttechnik-Experten, der mit seinen Lösungen mithilft, die Erde sauber zu halten, und gleichzeitig im Bereich der automobilen Sicherheitstechnologie einen wichtigen Beitrag leistet, Insassen und Fußgänger zu schützen“, sagt Markus Pellet, Partner bei Deloitte in Graz und Orasis-Aufsichtsrat. Und Kontrolleur Christian Ramsauer, Professor an der TU Graz, betont die Weitsicht des Eigentümers: „In den Aufsichtsratssitzungen geht es nicht nur um Umsatz, Gewinn und Marktanteile, sondern auch viel um gesellschaftliche Themen. Andreas Schuster hat Hirtenberger zu einem wertegeführten Unternehmen umgebaut“, sagt er.