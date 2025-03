Europäische Rüstungsaktien: Investieren in unsere Sicherheit

Die Europäische Union setzt alle Hebel in Bewegung, um so rasch wie möglich aufzurüsten und die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Gemeinsam mit privatem Kapital und zusätzlichen Mitteln für die Europäische Investitionsbank (EIB) sollen so fast 800 Milliarden Euro für die Verteidigung mobilisiert werden. Eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben um durchschnittlich 1,5 Prozent des BIP könnte über einen Zeitraum von vier Jahren einen finanziellen Spielraum von fast 650 Milliarden Euro schaffen. Sonderregelungen sollen dafür höhere Verschuldungsquoten der Länder ermöglichen.

Das späte Erwachen Europas in Sachen militärischer Verteidigung bedeutet aber, dass die Kursphantasien von Rheinmetall, ThyssenKrupp und Co. nicht so leicht verpuffen werden. Gerhard Winzer, Chefvolkswirt der Erste Asset Management meint daher: „Der Rückenwind für Unternehmen im Verteidigungssektor hat weiter zugenommen.“

Wer also in die Sicherheit Europas investieren möchte, kann das zunächst über ETFs, etwa den VanEck Defense ETF oder HANetf Future of Defense. Sie beinhalten die größten internationalen Rüstungskonzerne. Aber auch Cybersecurity-Unternehmen wie Palo Alto Networks oder Crowd Strike findet man in den Portfolios. Und auch das US-Datenanalyse-Unternehmen Palantir, dessen Kurs zuletzt unter der Ankündigung der US-Regierung von Einsparungen stark gelitten hat, steht meist an vorderster Stelle. Die Performance der ETFs ist gut, kann aber mit den aktuellen Ergebnissen europäischer Rüstungsaktien nicht mithalten.