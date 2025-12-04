FACC-Chef Machtlinger über Leonardo-Geschäfte

Robert Machtlinger :

Wir sind überzeugt, dass Industriekooperationen einen langfristigen Nutzen haben. Bei den jüngsten Frachter- und Helikopterbeschaffungen gab es diese Kooperationsprogramme leider noch nicht. Aus Sicht der FACC kann ich diese Programme nur begrüßen. Viele Staaten machen das auch bei zivilen Beschaffungsvorgängen, das sind gut durchdachte Lösungen, und das wirkt nachhaltig über Jahre. Ein solcher Impuls ging bereits von der letzten Beschaffung von Kampfjets durch die Republik aus: Damals wurden in Österreich mit Airbus Umsätze deutlich unter 200 Millionen Euro erzielt.

Heute beliefern österreichische Unternehmen Airbus mit Produkten und Dienstleistungen im Wert von über 800 Millionen Euro jährlich, und beschäftigen 6.000 Menschen damit. Wenn man das hochskaliert, sind das massive und sehr nachhaltige Geschäfte. Wir begrüßen und unterstützen eine maximale Transparenz bei der Abwicklung, denn ich glaube, dass die von Leonardo in Österreich investierten 400 Millionen Euro sich über die Jahre deutlich erhöhen werden.