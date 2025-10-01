Bellaflora: Die Pläne der neuen Chefin

"Bellaflora ist Hilde Umdaschs Love Brand“, sagt Susanne Eidenberger, die seit Februar die Handelskette rund um schöne Blumen und Gärten als alleinige Geschäftsführerin vom Stammsitz in Leonding aus führt. Mehrmals die Woche telefoniere sie mit der Eigentümerin und Aufsichtsratsvorsitzenden. Ihre Gespräche drehen sich dabei um vieles: um Mitarbeiter, um Nachhaltigkeit, um Wachstum.

Doch es bleibt nie nur beim Geschäftlichen. Beide Frauen verbindet eine Leidenschaft, die weit über die Bilanzen hinausgeht: der Garten. Eidenberger besitzt ein altes Bauernhaus mit großem Garten, wo sie nach Herzenslust pflanzt, probiert und umsetzt. Und von Umdasch weiß man: Schon ihre Familie pflegte einen üppigen Hausgarten, ein grünes Paradies, das vor über 50 Jahren zum Nährboden für die Geburt von Bellaflora wurde, Umdaschs ersten eigenen Unternehmen, das ihr heute über Stiftungen gehört.

„Die neue Aufgabe war notwendig und gut, denn ich konnte mich nun beweisen“, erinnerte sich Umdasch vor vielen Jahren in einem Gespräch mit trend an die Anfänge der Gartencenter-Kette. Die Idee für den Einstieg ins Pflanzengeschäft hatte sie zusammen mit ihrem Vater entwickelt, dem langjährigen CEO der Umdasch AG, dem sie nach dessen Tod in dieser Funktion nachfolgte. Heute konzentriert sich die legendäre Unternehmerin auf die strategische Ausrichtung von Bellaflora.