Rheinmetall rechnet mit massivem Umsatzwachstum

Die weltweit steigenden Verteidigungsbudgets dürften Deutschlands größten Rüstungskonzern Rheinmetall in den kommenden Jahren deutlich beflügeln. Der börsennotierte Konzern erwartet angesichts des aktuellen Rüstungsbooms bis zum Jahr 2030 einen Umsatzanstieg auf rund 50 Mrd. Euro (2024: knapp 10 Mrd. Euro) und eine operative Marge von mehr als 20 Prozent (2024: 15,2 Prozent), wie Konzernchef Armin Papperger einem Kapitalmarkttag des Unternehmens am Dienstag ankündigte.

Auf dem letztjährigen Kapitalmarkttag hatte Papperger noch als Umsatzziel rund 20 Mrd. Euro bis 2027 ausgegeben, bis dahin wollte er die Marge auf rund 18 Prozent nach oben treiben.