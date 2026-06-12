Die Gehälter der ATX-Bosse stagnieren

Einmal mehr holt sich Bawag-Chef Anas Abuzaakouk, heuer allerdings „nur“ mit 7,4 Millionen Euro, die Krone als bestverdienender Manager ab. „Nur“, weil der Spitzenreiter der letzten Jahre im Jahr 2024 noch ein Rekordgehalt von 10,9 Millionen Euro bezog. Über solche Beträge waren die Bawag-Aktionäre aber nicht allzu amused, weswegen letztes Jahr eine Änderung in der Vergütungspolitik der Bank vorgenommen wurde. Diese sieht eine Senkung der Fixvergütung und eine stärkere Verknüpfung zwischen Vergütung und Leistung des Vorstands vor. Damit dürften die Aktionäre nun einigermaßen leben können.

Auf der letzten Hauptversammlung im April legte lediglich ein Drittel ein Veto gegen die Gagen der Bawag-Bosse ein. Auch Florian Beckermann, Chef des Interessenverbands der Anleger, hat ob der Millionengehälter keine Bedenken: „Die Aktionäre bekommen eine Riesendividende, die Aktie hat aufgrund der Zukäufe noch viel Potenzial nach oben, und die Bawag steht in der Peer Group sensationell da. Hier ist keine Aufregung angebracht“, findet er.

Einschnitte bei den Managergehältern wurden letztes Jahr in gleich zehn der 32 vom trend untersuchten Fälle vorgenommen, Zuwächse gab es in 17 Fällen, beim Rest gab es keine entsprechenden Vergleichswerte. Besonders auffällig waren die Gehaltskürzungen neben der Bawag auch bei Wienerberger und Andritz. Andritz-CEO Joachim Schönbeck, letztes Jahr noch auf Platz zwei des Gehaltsrankings zu finden, musste auf mehr als die Hälfte seiner Vorjahresvergütung verzichten. Dies auch deshalb, weil der variable Teil, der sich am Unternehmenserfolg bemisst, stark zurückgegangen ist. Der Anlagenbauer musste für 2025 ja leichte Rückgänge beim Umsatz und Gewinn vermelden.

Interessant ist der internationale Vergleich. In den USA verdienen CEOs durchschnittlich 192-mal so viel wie einfache Mitarbeiter, und auch in Deutschland ist dieser Pay Gap, wo Durchschnittslöhne zuletzt real um bloß 1,9 Prozent zulegten, zuletzt größer geworden. In Österreich aber ist die Gehaltslücke dank hoher Kollektivvertragsabschlüsse erheblich kleiner geworden. Beklagte die Arbeiterkammer 2025 noch, dass Vorstände das 55-Fache von mittleren Einkommensbeziehern verdienten, so ist es nun nach aktuellen trend-Berechnungen nur mehr das 38,2-Fache (auf Basis eines Medianeinkommens von 55.000 Euro brutto).

Während in Österreich (noch) keine einzige Frau im Ranking der bestverdienenden CEOs zu finden ist – immerhin zählt Voestalpine-Vorständin Carola Richter mit 3,6 Millionen Euro zu den Topverdienern –, hat es international eine Dame ganz an die Spitze geschafft: Die Britin Denise Coates, Gründerin und Chefin des Wettunternehmens Bet365, bekommt heuer umgerechnet 323 Millionen Euro ausgezahlt, wobei ein erklecklicher Teil davon Dividenden sind. Aber auch das reine Gehalt von 120 Millionen Euro kann sich immer noch sehen lassen.