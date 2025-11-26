Rewe will 21 Unimarkt-Standorte übernehmen

Nach dem Aus der Nahversorger-Kette Unimarkt übernimmt die Rewe-Gruppe 21 Filialen - 13 davon in Oberösterreich, sechs in der Steiermark und zwei in Niederösterreich. Die Mehrheit wird künftig als Adeg-Geschäfte betrieben, einige Standorte werden zu Billa- oder Penny-Filialen, teilte Rewe mit. Bereits in der Vorwoche hatte Spar angekündigt, 23 Standorte zu übernehmen. Insgesamt stehen gut 90 Unimarkt-Filialen zum Verkauf.

Die Übernahme der 21 Filialen durch die Rewe Group erfolgt vorbehaltlich der kartellrechtlichen Freigabe durch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) und das Bundeskartellanwalt, wurde betont. Über den Kaufpreis hat man Stillschweigen vereinbart. „Wir freuen uns über diesen wichtigen Schritt zur Sicherung der Nahversorgung in Österreich. Unser Ziel ist es nun, Perspektiven für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die selbstständigen Kaufleute zu eröffnen“, betonte Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International.