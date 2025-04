Die Claims im Lebensmittelhandel in Österreich sind zwar weitgehend abgesteckt, doch auf bestehender Filialfläche wird weiter aufgerüstet: Der Billa-Mutterkonzern Rewe hat nun wohl als Reaktion auf die anhaltenden Marktanteilsgewinne von Spar – Spar hält bei 36,9 Prozent Marktanteil, Rewe lag 2024 bei 33,6 Prozent – ein Investitionsprogramm von rund 1,5 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027 angekündigt. Davon sollen 850 Millionen Euro in die Modernisierung der Filialen fließen, 500 Millionen in die Logistik, sowie 150 Millionen u.a. in eCommerce, Produktion oder Großhandel. Auch wenn man den Rückstand der via Umfragen und Kassenbons erhobenen Marktanteile nicht so schnell aufholen wird können, will Rewe-Chef Marcel Haraszti nun die Zufriedenheit seiner Kunden weiter erhöhen – die „größte Investitionsoffensive in der Unternehmensgeschichte“.

Um nicht weiter an Terrain zu verlieren, sind bei Rewe wohl gröbere Anstrengungen vonnöten. Denn so hoch die Investitionssumme auch klingt, die Vorgabe von Spar lag alleine im Jahr 2024 bereits bei rund 900 Millionen Euro, bestätigt Spar-Marketingvorstand Markus Kaser im trend: „Wir erreichen in allen Ländern, in denen wir tätig sind, ein natürliches Wachstum. Manchmal wächst der Markt als Ganzes, manchmal ist es ein reiner Verdrängungswettbewerb, dann kommt es auch zu Marktbereinigungen. Wenn wir mehr Anteile gewinnen, muss wer anderer weniger haben. Genau das ist in Österreich passiert.“